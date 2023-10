Cet évènement est passé Marché mensuel d’Antiquités-Brocante d’Agon-Coutainville Place du 28 Juillet Agon-Coutainville Catégories d’Évènement: Agon-Coutainville

Manche Marché mensuel d’Antiquités-Brocante d’Agon-Coutainville Place du 28 Juillet Agon-Coutainville, 26 mars 2023 08:00, Agon-Coutainville. Marché mensuel d’Antiquités-Brocante d’Agon-Coutainville Place du 28 Juillet Agon-Coutainville 26 mars – 29 octobre, les dimanches Marché mensuel d’Antiquités-Brocante d’Agon-Coutainville 26 mars – 29 octobre, les dimanches 1 Marché mensuel d’Antiquités-Brocante d’Agon-Coutainville . Place du 28 juillet : dernier dimanche de chaque mois , de mars à octobre .

Entrée gratuite . 40 exposants professionnels. 8h00 – 18h00 .

Organisation ABA : 07 71 66 17 13 ou 06 62 42 28 67
Place du 28 Juillet
Place du 28Juillet Agon Coutainville
Agon-Coutainville 50230
Manche

