Exposition de peintures et céramiques : Sylvie Eudes (peintures) et Anne Sangra (céramiques).

Visite libre à l’espace culturel du mardi au dimanche de 16h à 19h ; également les mardis et samedis de 10h à 12h..

Vendredi 2023-08-12 à ; fin : 2023-08-27 . .

2 avenue du Président Roosevelt Espace culturel

Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie



Exhibition of paintings and ceramics: Sylvie Eudes (paintings) and Anne Sangra (ceramics).

Free visit at the cultural space from Tuesday to Sunday from 4 pm to 7 pm; also on Tuesdays and Saturdays from 10 am to 12 pm.

Exposición de pintura y cerámica: Sylvie Eudes (pintura) y Anne Sangra (cerámica).

Visita libre al espacio cultural de martes a domingo de 16:00 a 19:00; también los martes y sábados de 10:00 a 12:00.

Ausstellung von Gemälden und Keramiken: Sylvie Eudes (Gemälde) und Anne Sangra (Keramiken).

Freie Besichtigung im Kulturraum dienstags bis sonntags von 16:00 bis 19:00 Uhr; dienstags und samstags auch von 10:00 bis 12:00 Uhr.

