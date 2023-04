Séance d’initiation cirque Impasse du Méquet, 20 juillet 2023, Agon-Coutainville.

Séance d’initiation cirque. Groupes de 5 à 7 ans tous les jours de 10h à 11h30 et de 8 à 12 ans tous les jours de 14h à 16h..

2023-07-20 à ; fin : 2023-07-20 . .

Impasse du Méquet

Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie



Circus initiation session. Groups from 5 to 7 years old every day from 10 to 11:30 am and from 8 to 12 years old every day from 2 to 4 pm.

Sesión de iniciación al circo. Grupos de 5 a 7 años todos los días de 10 a 11.30 h y de 8 a 12 años todos los días de 14 a 16 h.

Einführungskurs in den Zirkus. Gruppen für 5- bis 7-Jährige täglich von 10:00 bis 11:30 Uhr und für 8- bis 12-Jährige täglich von 14:00 bis 16:00 Uhr.

Mise à jour le 2023-04-10 par Coutances Tourisme