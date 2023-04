Agon-Coutainville à vélo Place du Passous Agon-Coutainville Catégories d’Évènement: Agon-Coutainville

Manche

Agon-Coutainville à vélo Place du Passous, 6 mai 2023, Agon-Coutainville. Vente de vélos d’occasions, de vélos neufs, ateliers de réparation..

Samedi 2023-05-06 à 10:00:00 ; fin : 2023-05-07 18:00:00. .

Place du Passous

Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie



Sale of second-hand bikes, new bikes, repair workshops. Venta de bicicletas de segunda mano, bicicletas nuevas, talleres de reparación. Verkauf von gebrauchten Fahrrädern, neuen Fahrrädern, Reparaturwerkstätten. Mise à jour le 2023-04-10 par Coutances Tourisme

Détails Catégories d’Évènement: Agon-Coutainville, Manche Autres Lieu Place du Passous Adresse Place du Passous Ville Agon-Coutainville Departement Manche Lieu Ville Place du Passous Agon-Coutainville

Place du Passous Agon-Coutainville Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/agon-coutainville/

Agon-Coutainville à vélo Place du Passous 2023-05-06 was last modified: by Agon-Coutainville à vélo Place du Passous Place du Passous 6 mai 2023 Place du Passous Agon-Coutainville

Agon-Coutainville Manche