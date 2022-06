AgOgO : Jean-Brice Godet, Sophie Agnel & Toma Gouband Parc Floral de Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Le dimanche 14 août 2022

Cet été, venez profiter gratuitement d’un concert de jazz exceptionnel dans le cadre bucolique du Parc Floral de Paris ! AgOgO est un trio acoustique qui exploite toutes les possibilités sonores de son instrumentarium dans une approche un peu brute, sans jamais être brutale.

D’un côté Toma, sa batterie minérale, de l’autre Sophie, son piano réverbérant et tellurique, entre les deux les souffles et les lignes volubiles de Jean-Brice Godet.

Ce trio inédit malaxe des matières qui vont du minimalisme résonnant aux foisonnements free les plus denses et frôle la transe en y incorporant des fragments de musiques tonales et de boucles rythmées. LINE UP : Jean-Brice Godet : Clarinette, Clarinette Basse

Sophie Agnel : Piano

Toma Gouband : Batterie, percussions ———- ✿ Rendez-vous le dimanche 14 août à 15h

Sophie Agnel : ©Jeff Humbert Toma Gouband : ©Jérémie Bouillon Jean-Brice Godet : ©Meng Phou

