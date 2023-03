Agnostic Front – New York Hardcore LE MOLOTOV, 4 juin 2023, MARSEILLE.

Agnostic Front – New York Hardcore LE MOLOTOV. Un spectacle à la date du 2023-06-04 à 20:30 (2023-06-04 au ). Tarif : 22.8 à 22.8 euros.

Ces leaders du hardcore, rarement affrontés et toujours respectés, se sont imposés comme l’un des groupes aux sonorités les plus agressive du genre punk naissant, contribuant à lancer le terme « hardcore » et plaçant par association tout un bouleversement sur la carte de New York dans les années 80. « C’est de la politique sociale », déclare Roger. « La réalité quotidienne du réveil, de la lecture du journal et de la promenade dans le quartier. C’est un regard dur sur les raisons pour lesquelles le monde est toujours aussi merdique, et nous nous attaquons à ce qui se passe vraiment : la gentrification galopante, la justice de rue, la destruction du monde, les salaires des travailleurs, et les coups de couteaux dans le dos ». Ayant longtemps survécu à leurs contemporains désormais légendaires comme Minor Threat, SSD, Dead Kennedys et Black Flag, AGNOSTIC FRONT pourrait facilement vivre sur ses lauriers, mais leur combat n’est pas terminé ! AGNOSTIC FRONT continue d’être l’incarnation vivante que « hardcore for life » n’est pas un slogan vide ou une impasse musicale. « Nous soutenons l’UNITÉ ! Nous méprisons l’ignorance et la haine au sein de notre scène. Les seules personnes avec lesquelles nous devrions être en guerre sont celles qui nous oppriment, pas les autres. Unissons-nous ! Combattez le système ! Pas contre nous-mêmes ! Croyez – Hardcore ! » Agnostic Front Agnostic Front

LE MOLOTOV MARSEILLE 3 place Paul Cézanne Bouches-du-Rhône

