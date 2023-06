Fêtes du village d’Agnos Agnos, 15 août 2023, Agnos.

Agnos,Pyrénées-Atlantiques

Le comité des fêtes d’Agnos organise les fêtes du village.

Pour ce dernier jour de fête, retrouvez les dès le matin pour la messe et le dépôt de gerbe.

Le midi : apéritif et repas.

Le soir : Bodéga pour clôturer les fêtes.

2023-08-15

Agnos 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Comité des fêtes d’Agnos organizes the village festivities.

For this last day of festivities, join them in the morning for mass and wreath-laying.

Lunch: aperitif and meal.

Evening: Bodéga to close the festivities

El Comité des fêtes d’Agnos organiza las fiestas del pueblo.

Para este último día de fiesta, únase a ellos por la mañana para la misa y la colocación de coronas.

Almuerzo: aperitivo y comida.

Por la noche: Bodéga como colofón de las fiestas

Das Festkomitee von Agnos organisiert die Dorffeste.

An diesem letzten Festtag finden Sie sie bereits am Morgen für die Messe und die Kranzniederlegung.

Am Mittag: Aperitif und Essen.

Am Abend : Bodéga zum Abschluss des Festes

