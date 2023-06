Fêtes du village d’Agnos Agnos, 13 août 2023, Agnos.

Agnos,Pyrénées-Atlantiques

Le comité des fêtes d’Agnos organise les fêtes du village.

Pour cette troisième journée, réservez votre après-midi pour un tournoi de pétanque ouvert à tous..

2023-08-13 à ; fin : 2023-08-13 20:00:00. EUR.

Agnos 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Comité des fêtes d’Agnos organizes the village festivities.

For this third day, reserve your afternoon for a pétanque tournament open to all.

La comisión de fiestas de Agnos organiza las fiestas del pueblo.

Para este tercer día, reserva la tarde para un torneo de petanca abierto a todos.

Das Festkomitee von Agnos organisiert die Dorffeste.

An diesem dritten Tag sollten Sie sich den Nachmittag für ein Bouleturnier freihalten, an dem jeder teilnehmen kann.

Mise à jour le 2023-05-24 par Office de Tourisme du Haut-Béarn