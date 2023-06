De la musique religieuse à la musique laïque Agnita Agnita, 4 juin 2023, Agnita.

De la musique réligieuse, à la musique laïque – Patrimoine multiethnique vivant à Agnita / Agnetheln

Nous poursuivons la série de rencontres virtuelles pour faire revivre des souvenirs liés à l’histoire naturelle et musicale de la localité Agnita / Agnetheln sur la vallée de Hârtibaciu.

La réunion de la chorale nationale de l’Église Evangélique C.A. de Roumanie a eu lieu cette année à Agnita, dans l’église entourée du jardin botanique crée par Franz Friedrich Fronius et l’Église Orthodoxe Roumaine a proclamé l’année 2023 comme l’Année honorifique des personnes âgées et l’Année commémorative des hymnographes et des chanteurs d’église.

Mais que savons-nous de l’histoire de la musique sur nos contrées et comment s’est opérée la transition de la musique féligieuse à la musique profane ?

Je vous invite à raconter ensemble les souvenirs liés à la vie musicale, qu’elle soit ecclésiastique ou laïque, des chœurs de notre communauté, des interprètes de la vallée de Hartibaciu – instruments et voix, et contribuons ensemble à préserver la mémoire des lieux, ainsi que les lieux de mémoire !

Le jardin botanique planté vers 1868 par le professeur et pasteur Franz Friedrich Fronius, à AGNITA, dans la cour de l'école à côté de l'ensemble fortifié de l'église évangélique garde vive la mémoire du bourg médiéval qu'était autrefois notre ville.

Les espaces verts que nous connaissons dans le paysage sud de la Transylvanie, lorsque nous tournons notre regard vers les ensembles fortifiés ont aussi de nombreuses histoires à raconter, même si aujourd’hui nous avons oublié leur rôle essentiel, comme les arbres imposants plantés à proximité. Murs, qui, loin d’avoir un simple rôle décoratif, ils contribuent à assécher le sol et à garder les murs aussi sains que possible.

Des signes visibles de la mémoire de F.F. Fronius se trouve également dans le hall d’entrée du Musée des Sciences Naturelles de Sibiu! Là-bas, son nom est inscrit sur la frise décorative, parmi les parents spirituels et les soutiens de la Société des Sciences Naturelles de Transylvanie et de son musée.

Visitons ensemble ce joyaux oublié de notre ville et cherchons ensemble des solutions pour sa renaissance! Centre ville

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T13:00:00+02:00 – 2023-06-04T20:00:00+02:00

