Rallye Monte Carlo WRC 2024 – Spéciales Pellafol – Agnières en Dévoluy Agnières en Dévoluy Dévoluy, samedi 27 janvier 2024.

Dévoluy Hautes-Alpes

Début : 2024-01-27

fin : 2024-01-27

Au programme, deux épreuves spéciales d’un total de 26,46 kilomètres entre Pellafol et Agnières en Dévoluy : ES11 (11h06) et ES14 (16h36).

Navettes La Joue du Loup > Agnières et Superdévoluy > St Disdier gratuites. Places limitées.

Agnières en Dévoluy

05250 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d'Azur



