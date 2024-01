Agnès Varda par Laure Adler et Rosalie Varda | COMPLET Bibliothèque Georges Brassens Paris, 25 janvier 2024, Paris.

Le jeudi 25 janvier 2024

de 19h00 à 21h00

.Public adolescents adultes. gratuit

Sur inscription au 01 53 90 30 30 ou à l’adresse bibliotheque.georges-brassens@paris.fr

Rencontre avec Laure Adler et Rosalie Varda autour de la biographie d’Agnès Varda parue aux éditions Gallimard.

On ne se lasse pas de redécouvrir les

multiples facettes de la carrière d’Agnès Varda, à qui Laure Adler vient de

consacrer une biographie lumineuse. Cinéaste pionnière – la Cinémathèque

française lui rend actuellement hommage avec l’exposition « Viva Varda

! » – sa filmographie compte plus de 40 titres, courts et longs métrages,

fictions et documentaires réalisés entre 1954 et 2019, année de sa disparition.

Agnès Varda fut également photographe et plasticienne, indissociable du 14e

arrondissement parisien qu’elle a si souvent filmé, où elle vivait et

travaillait, dans sa fameuse « maison-atelier » de la rue Daguerre.

Pour évoquer son immense curiosité, la

diversité de son inspiration et la liberté de son parcours, la bibliothèque

Georges Brassens recevra Laure Adler, qui a mené ses recherches à partir de

nombreuses archives inédites d’Agnès Varda, et Rosalie Varda, sa fille, directrice

de Ciné-Tamaris, qui a choisi et commenté les photographies de l’ouvrage

paru chez Gallimard.

Bibliothèque Georges Brassens 38 rue Gassendi 75014 Paris

Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-georges-brassens-1733 +33153903030 bibliotheque.georges-brassens@paris.fr

Laure Adler : Francesca Mantovani / Gallimard | Rosalie Varda : Cine-Tamaris Agnès Varda par Laure Adler et Rosalie Varda