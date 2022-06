Agnès Sorel en lumière Loches Loches Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Loches

Agnès Sorel en lumière Loches, 14 juillet 2022, Loches. Agnès Sorel en lumière

2 Rue Foulques Nerra Loches Indre-et-Loire

2022-07-14 22:00:00 – 2022-08-15 00:00:00 Loches

Indre-et-Loire Cet été, le public est invité à découvrir une projection vidéo (appelée « mapping ») qui illuminera la monumentale Porte royale de Loches tous les soirs du 14 juillet au 15 août. Et la star de cette projection est… Agnès Sorel ! Afin de célébrer le 600e anniversaire de la naissance de la Dame de Beauté, l’artiste Franz Dostal a été chargé par la Ville de Loches de réaliser cette création unique. Celle-ci retrace des aspects de la vie de la première favorite royale et de l’époque tourmentée dans laquelle elle vécut aux côtés de Charles VII. L’artiste Franz Dostal a été chargé par la Ville de Loches de réaliser cette création unique. Elle relate la vie de la première favorite royale et de l’époque tourmentée dans laquelle elle vécut aux côtés du roi. Tous les soirs dès 22 h en continu. http://www.ville-loches.fr/ Cet été, le public est invité à découvrir une projection vidéo (appelée « mapping ») qui illuminera la monumentale Porte royale de Loches tous les soirs du 14 juillet au 15 août. Et la star de cette projection est… Agnès Sorel ! Afin de célébrer le 600e anniversaire de la naissance de la Dame de Beauté, l’artiste Franz Dostal a été chargé par la Ville de Loches de réaliser cette création unique. Celle-ci retrace des aspects de la vie de la première favorite royale et de l’époque tourmentée dans laquelle elle vécut aux côtés de Charles VII. ville de Loches

Loches

dernière mise à jour : 2022-06-23 par

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Loches Other Lieu Loches Adresse 2 Rue Foulques Nerra Loches Indre-et-Loire Ville Loches lieuville Loches Departement Indre-et-Loire

Loches Loches Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/loches/

Agnès Sorel en lumière Loches 2022-07-14 was last modified: by Agnès Sorel en lumière Loches Loches 14 juillet 2022 2 Rue Foulques Nerra Loches Indre-et-Loire

Loches Indre-et-Loire