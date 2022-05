Agnes Obel, 20 juin 2022, .

Agnes Obel

2022-06-20 20:00:00 – 2022-06-20

La chanteuse et compositrice danoise Agnes Obel revient avec un quatrième album et une collection de ballades à la pureté désarmante. La sensibilité et l’émotion transparaissent à travers des tonalités cristallines et une écriture précise qui demeure abstraite.

La chanteuse se livre avec magie et retenue, donnant des indices sur une vie faite de tourments. Un rapport à la nature émane de ses chansons et donne l’impression de planter des graines pour faire grandir en nous des sentiments teintés de mélancolie. Entourée de musiciens talentueux, faisant la place belle aux cordes, Agnes Obel s’inspire autant de musiciens français comme Claude Debussy, Maurice Ravel et surtout Erik Satie dont elle admire le travail sur les silences, que d’auteurs-compositeurs plus contemporains comme Kate Bush, Roy Orbison ou Elliott Smith.

Quel voyage va-t-elle proposer cette fois ?

La chanteuse et compositrice danoise Agnes Obel revient avec un quatrième album et une collection de ballades à la pureté désarmante. La sensibilité et l’émotion transparaissent à travers des tonalités cristallines et une écriture précise qui demeure abstraite.

La chanteuse se livre avec magie et retenue, donnant des indices sur une vie faite de tourments. Un rapport à la nature émane de ses chansons et donne l’impression de planter des graines pour faire grandir en nous des sentiments teintés de mélancolie. Entourée de musiciens talentueux, faisant la place belle aux cordes, Agnes Obel s’inspire autant de musiciens français comme Claude Debussy, Maurice Ravel et surtout Erik Satie dont elle admire le travail sur les silences, que d’auteurs-compositeurs plus contemporains comme Kate Bush, Roy Orbison ou Elliott Smith.

Quel voyage va-t-elle proposer cette fois ?

+33 5 59 22 44 66

La chanteuse et compositrice danoise Agnes Obel revient avec un quatrième album et une collection de ballades à la pureté désarmante. La sensibilité et l’émotion transparaissent à travers des tonalités cristallines et une écriture précise qui demeure abstraite.

La chanteuse se livre avec magie et retenue, donnant des indices sur une vie faite de tourments. Un rapport à la nature émane de ses chansons et donne l’impression de planter des graines pour faire grandir en nous des sentiments teintés de mélancolie. Entourée de musiciens talentueux, faisant la place belle aux cordes, Agnes Obel s’inspire autant de musiciens français comme Claude Debussy, Maurice Ravel et surtout Erik Satie dont elle admire le travail sur les silences, que d’auteurs-compositeurs plus contemporains comme Kate Bush, Roy Orbison ou Elliott Smith.

Quel voyage va-t-elle proposer cette fois ?

atabal

dernière mise à jour : 2021-12-08 par