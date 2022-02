Agnès Jaoui / El trio de mis amores Le Champilambart, 25 avril 2022, Vallet.

Agnès Jaoui / El trio de mis amores

Le Champilambart, le lundi 25 avril à 20:00

Mais l’on connaît moins son goût pour la musique et le chant et c’est pourtant par le chant qu’elle a débuté sa carrière artistique. Avec _El trio de mis amores_, elle chante et on dirait qu’elle chante depuis toujours, de sa voix profonde de soprano dramatique. Elle entre tour à tour dans la peau d’une passionaria du fado, d’une carioca ou d’une cubanita, passionnelle, euphorique, intime et flamboyante. **La presse en parle** : « L’actrice et chanteuse multilingue conjugue l’amour à la mode latine, prête aussi sa voix charnelle de soprano aux passionarias méditerranéennes… : un répertoire à découvrir en live, où l’actrice aux rôles farouches et abrupts révèle dans la saudade une présence chaleureuse et attachante. » _Télérama_ [Plus d’informations ici](https://www.champilambart.fr/saison-2021-2022/les-spectacles/event-18-agnes-jaoui-el-trio-de-mis-amores.html)

De 19 à 30€

Agnès Jaoui, on connaît. Le duo inimitable avec Jean-Pierre Bacri, les réalisations sur grand écran, les mises en scène, l’actrice bien évidemment…

Le Champilambart 13 route des Dorices, 44330 Vallet Vallet Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-25T20:00:00 2022-04-25T21:30:00