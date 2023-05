Agnès Geoffray Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Fléau / Performance / Des fouets claquent, battent le sol, fendent les airs, tournoient et dansent. Artiste, Agnès Geoffray a été en résidence la Villa Médicis. Elle a exposé au Centre Pompidou, Rencontres d’Arles, Jeu de Paume, Kunsthaus de Zurich, musée de l’Elysée. Son travail interroge la survivance des gestes et des postures. Le nom fléau, vient du latin flagellum qui signifie battre. Battre la mesure. Le projet Fléau s’inspire des traditions des Geisslenchlöpfer, les claqueurs de fouet suisses du canton de Schwyz, puisant dans les coutumes païennes des dresseurs et guides d’attelage. Une tradition culturelle ancienne attestée depuis le 16e siècle. Pratiquées auparavant au cœur de la nuit, dans l’espace public, il s’agissait de chasser l’hiver, les démons et les mauvais esprits par le bruit assourdissant des fouets. Performances de 20 minutes à 19h30, 20h15, 21h, 21h45 et

22h30. Autrice : Agnès Geoffray. Interprètes : Mateo Castelblanco, Jérémie Lamourez, Mordjane Mira, Sylvia Rosat, Bobby Scala En partenariat avec le Théâtre de Vanves. Avec le soutien de La Briqueterie CDCN, DRAC Ile-de-France, MAC VAL, CND Pantin, FRAC Nouvelle-Aquitaine Méca, Galerie Maubert, Sabine Marais Veyrat Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) 24 rue Pavée 75004 Paris Contact :

