Agnès et Joseph Doherty « Les fées de l’arbre »

Rocher de Palmer, le mardi 25 janvier 2022 à 19:30

« Grâce à la magie de sa musique, un troubadour attire des fées et les présente à une princesse. Chaque fée porte en elle un enseignement de l’arbre : patience, écoute, sensibilité, persévérance… mais la princesse ne pense qu’à s’approprier les fées et la forêt dépérit… » EN SAVOIR PLUS

Plein tarif : 8€ / Tarif enfants -12 ans : 5€

Au rythme des chansons, ce conte musical emmène les spectateurs à la découverte des pouvoirs magiques des arbres et de la richesse qu’offre la biodiversité. Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon Gironde

2022-01-25T19:30:00 2022-01-25T21:30:00

