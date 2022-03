Agnès Deshors Exposition “Vieille Coque” Brioude Brioude Catégories d’évènement: Brioude

Haute-Loire

Agnès Deshors Exposition “Vieille Coque” Brioude, 5 avril 2022, Brioude. Agnès Deshors Exposition “Vieille Coque” Galerie d’Art municipale 22 rue du 4 septembre Brioude

2022-04-05 – 2022-05-06 Galerie d’Art municipale 22 rue du 4 septembre

Brioude Haute-Loire Artiste peintre expose “Vieille Cque”

Vernissage mardi 5 avril à 18h30 à la maison de Mandrin mandrin@ville-brioude.fr +33 4 71 74 94 59 http://www.brioude.fr/ Galerie d’Art municipale 22 rue du 4 septembre Brioude

dernière mise à jour : 2022-03-23 par

Détails Catégories d’évènement: Brioude, Haute-Loire Autres Lieu Brioude Adresse Galerie d'Art municipale 22 rue du 4 septembre Ville Brioude lieuville Galerie d'Art municipale 22 rue du 4 septembre Brioude Departement Haute-Loire

Brioude Brioude Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brioude/

Agnès Deshors Exposition “Vieille Coque” Brioude 2022-04-05 was last modified: by Agnès Deshors Exposition “Vieille Coque” Brioude Brioude 5 avril 2022 Brioude Haute-Loire

Brioude Haute-Loire