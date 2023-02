Agnes Bihl LE BIJOU TOULOUSE Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Agnes Bihl LE BIJOU, 24 février 2023, TOULOUSE. Agnes Bihl LE BIJOU. Un spectacle à la date du 2023-02-24 à 21:30 (2023-02-22 au ). Tarif : 19.0 à 19.0 euros. Toujours au fait de l’actualite?, habile a? croquer son e?poque, Agne?s Bihl se nourrit de toutes ses expe?riences pour e?crire ses chansons. Ses the?mes sont ceux de l’e?motion et de l’engagement, me?le?s de rire et de cette attitude un peu frondeuse qui font le piquant de son œuvre et de sa personnalite?. Tour a? tour ardente, fragile, rebelle ou face?tieuse, sur sce?ne, Agne?s Bihl se livre sans retenue, et offre plus que jamais la joie de cette langue qu’elle manie avec maestria pour le plaisir d’un public toujours au rendez-vous. Votre billet est ici LE BIJOU TOULOUSE 123, avenue de Muret Haute-Garonne Toujours au fait de l’actualite?, habile a? croquer son e?poque, Agne?s Bihl se nourrit de toutes ses expe?riences pour e?crire ses chansons. Ses the?mes sont ceux de l’e?motion

Détails
Catégories d'Évènement:
Haute-Garonne, Toulouse
Lieu
LE BIJOU
Adresse
123, avenue de Muret
Ville
TOULOUSE
Tarif
19.0-19.0

