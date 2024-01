Découverte Yoga et Tir à l’arc Agnac, samedi 13 janvier 2024.

Agnac Lot-et-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-13 14:30:00

fin : 2024-01-13 17:30:00

Les associations Yoga Bluemoon et l’Arc d’Agnac s’associent pour vous proposer une après-midi découverte du tir à l’arc et de la danse du dragon en yoga ! Ce moment convivial est accessible à tous et gratuit. Un goûter sera offert aux participants.

Les associations Yoga Bluemoon et l’Arc d’Agnac s’associent pour vous proposer une après-midi découverte du tir à l’arc et de la danse du dragon en yoga ! Ce moment convivial est accessible à tous et gratuit. Un goûter sera offert aux participants.

EUR.

Agnac 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-03 par OT du Pays de Lauzun