Aglaya Zinchenko joue Brahms

2 Place du Théâtre Grand Kursaal Besançon

2023-01-24 20:00:00 – 2023-01-24 22:30:00

Grand Kursaal 2 Place du Théâtre

Besançon

Doubs 24 24 EUR Aglaya Zinchenko joue Brahms Pour la troisième fois – après Chopin en 2020 et Tchaïkovski en 2022 – l’association Arts en Synergie a la joie d’accueillir Aglaya Zinchenko au Grand Kursaal de Besançon mardi 24 janvier 2023 à 20 h.

Pianiste et concertiste russe formée à Saint-Petersbourg, à l’Ecole Spéciale de musique et au conservatoire Rimski-Korsakov, Aglaya Zinchenko, arrivée à Besançon en 2014, se produit régulièrement dans des récitals et des concerts en associant d’autres artistes, chanteurs, instrumentistes, mais aussi danseurs, plasticiens. Elle se produit à Besançon, en Franche-Comté, en Europe. Programme • 16 valses op. 39 (1865) • Intermezzos et duos :

o intermezzo en si bémol mineur op. 117/2 (1892) : andante non troppo e con molto espressione,

o duo vocal „Klänge“ (Des sons) op. 66/ 1, texte : Claus Groth (1875),

o intermezzo en la majeur op. 118/2 (1893) : andante teneramente,

o duo vocal „Klänge“ (Des sons) op. 66/2, texte : Claus Groth (1875),

o intermezzo en si mineur op. 119/1 (1893) : adagio,

o duo vocal „Die Meere“ (Les mers) op. 20/3, texte : Wilhelm Müller (1858 – 60),

o intermezzo en mi mineur op. 119/2 : andantino un poco agitato • Entracte • Sonate n° 3 en fa mineur op. 5 (1853) :

o Allegro maestoso,

o Andante. Andante espressivo – Andante molto,

o Scherzo. Allegro energico avec trio,

o Intermezzo (Rückblick / Regard en arrière) Andante molto,

o Finale. Allegro moderato ma rubato. Informations pratiques

• Lieu et date :

o Grand Kursaal : 2 Place du Théâtre, 25000 Besançon

o 24 janvier 2023 à 20h00

o Durée : 2h30 avec entracte • Prix des billets

o Plein tarif : 24 €

o Tarif réduit : 12 € – jeunes de 12 à 25 ans, minimas sociaux, demandeurs d’emploi, carte Avantages Jeunes, Pass culture

o Tarif groupes : 18 € – à partir de 8 personnes

o Gratuit : enfant de moins de 12 ans • Ventes

o HelloAsso :

o https://www.helloasso.com/associations/arts-en-synergie/evenements/aglaya-zinchenko-joue-brahms

o Les Sandales d’Empédocle, 95 Grande Rue, Besançon

T° 03 81 82 00 88

o Maison du Livre et de la Presse, 58 Grande rue, Besançon

T° 03 81 81 34 07

o Librairie Reservoir books, 6 rue Gustave Courbet, Besançon

T° 03 70 50 01 14

o Yves Deloffre – Luthier – 12 Rue Rivotte, Besançon

T° 03 81 81 37 04

o Cultura – Rue René Char, Besançon

https://www.helloasso.com/associations/arts-en-synergie/evenements/aglaya-zinchenko-joue-brahms

