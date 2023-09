Jam Session Jazz Aglaé & Sidonie Marseille, 13 septembre 2023, Marseille.

Jam Session Jazz Mercredi 13 septembre, 20h00 Aglaé & Sidonie Entrée libre

Aglaé & Sidonie, c’est fini !!

Nous comptons sur vous pour fêter cette fermeture en musique et dans la bonne humeur, que vous soyez ou non musicien.

Au programme : Philippe Barré, Alex Brachet, Franck Blanchard et Paul Adorno en quartet pour démarrer la soirée, puis place aux musiciens présents sous la houlette de Philippe.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Consommation obligatoire.

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/r

Aglaé & Sidonie 18 rue Beauvau, 13001 Marseille Marseille 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/r »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-13T20:00:00+02:00 – 2023-09-13T23:00:00+02:00

2023-09-13T20:00:00+02:00 – 2023-09-13T23:00:00+02:00