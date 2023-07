JAM SESSION JAZZ animée par PHILIPPE BARRÉ Aglaé & Sidonie Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille JAM SESSION JAZZ animée par PHILIPPE BARRÉ Aglaé & Sidonie Marseille, 19 juillet 2023, Marseille. JAM SESSION JAZZ animée par PHILIPPE BARRÉ Mercredi 19 juillet, 20h00 Aglaé & Sidonie Entrée libre Dernière jam session de la saison 5 d’Aglaé & Sidonie, sur le même principe que d’habitude. A savoir : un trio d’ouverture pour lancer la soirée puis place aux musiciens présents.

Possibilité de se restaurer : assiettes charcuterie, fromage ou mixte et desserts.

Consommations aux tarifs habituels.

Sur place : un piano, une batterie, une contrebasse et micros.

Après la trève estivale, les jam sessions jazz reprendront début septembre !

———————-

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Consommation obligatoire

_____________________________________________________________

