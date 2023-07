JAM SESSION JAZZ animée par Philippe Barré Aglaé & Sidonie Marseille, 5 juillet 2023, Marseille.

Les jams d’été chez Aglaé & Sidonie, ce sont les mercredis 5 et 19 juillet de 20h à 23h.

Un quatuor pour se mettre dans l’ambiance puis place aux musiciens présents. Le tout sous la houlette de Philippe Barré côté musique et Aglaé & Sidonie pour les boissons et la nourriture.

Sur place : piano, micro, contrebasse et batterie

Entrée libre, consommation obligatoire aux tarifs habituels

Aglaé & Sidonie 18 rue Beauvau, 13001 Marseille Marseille 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-05T20:00:00+02:00 – 2023-07-05T23:00:00+02:00

