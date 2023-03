Estephane Aglaé & Sidonie Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Estephane Aglaé & Sidonie, 23 mars 2023, Marseille. Estephane Jeudi 23 mars, 20h30 Aglaé & Sidonie Entrée libre dans la limite des places disponibles Rock sans vouloir être trop propre et essentiellement, Chanson Française. De la musique plutôt mélodique pour déguiser quelques poésies et porter sa voix. Estephane rapporte ainsi des récits d’une ou plusieurs tranches de vie. La sienne (un peu trop) ou celle des autres.

En passant de l’amour à l’amour, il chante tout comme il parle mais sans les mains, car il tient sa guitare .

Avec souvent dans ses paroles quelques vérités cachées sous métaphores, libre à vous de les découvrir ou non, ou bien de vous laisser porter par quelques boucles hypnotiques.

En résumé, c’est un chanteur guitariste comme les autres, mais pas pareil.

En savoir plus : https://www.estephane.com/

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Consommation obligatoire. Tarifs habituels.

Petite restauration : assiette Charcuterie / Fromage / Mixte et desserts.

Réservation par mail chez.aglae.et.sidonie@gmail.com Aglaé & Sidonie 18 rue Beauvau, 13001 Marseille Marseille 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « chez.aglae.et.sidonie@gmail.com »}] [{« link »: « https://www.estephane.com/ »}, {« link »: « mailto:chez.aglae.et.sidonie@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-23T20:30:00+01:00 – 2023-03-23T23:00:00+01:00

