Jam Session Jazz animée par Philippe Barré Mercredi 15 mars, 20h00 Aglaé & Sidonie Entrée libre

Troisième mercredi du mois, c’est jam session jazz chez Aglaé & Sidonie.

Comme toujours, un trio d’ouverture pour se mettre dans le move et on enchaine avec la participation des musiciens présents pour des reprises et des standards.

Ambiance décontractée, bienveillante et chaleureuse sous la houlette de Philippe Barré, côté musique et Aglaé & Sidonie côté boissons et nourriture.

Vous chantez ou jouez d’un instrument ? Vous voulez vous essayer aux standards de jazz ? L’endroit est idéal pour se lancer !

Sur place : Piano acoustique (Un vrai ! )

Ampli guitare, Ampli basse, Contrebasse, Batterie, Sono + micro

Petite restauration et boissons à consommer sur place.

Entrée libre, consommation obligatoire

Tarifs habituels.

Aglaé & Sidonie 18 rue Beauvau, 13001 Marseille Marseille 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-15T20:00:00+01:00 – 2023-03-15T23:00:00+01:00

