MARTHE VIENNE & CLÉMENT TRIMOUILLE Aglaé & Sidonie, 23 février 2023, Marseille.

Entrée libre

♫JAZZ♫

Aglaé & Sidonie 18 rue Beauvau, 13001 Marseille Marseille 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Jazz tunes – the Great American Songbook & autres chansons

Marthe Vienne – chant

Clément Trimouille – guitare

Marthe est une chanteuse résidant à Marseille. Petite, elle découvre le jazz en écoutant les CD de ses parents. Plus tard, elle s’initie au jazz dans les jam sessions à Paris. Son passage dans la classe jazz du CNRR de Marseille et ses allers-retours à Paris lui ont permis d’enrichir son répertoire.

Clément Trimouille est l’un des meilleurs guitaristes de la scène jazz parisienne. Il évolue depuis plusieurs années sur les plus grandes scènes parisiennes (Duc des Lombards, Sunset Sunside, 38riv). Il est membre fondateur du Zoot Collectif. Il vient de sortir son premier disque aux côtés de Thomas Gomez « Out for delivery » chez Zoot Records.

Le duo vous fera découvrir des standards du Great American Songbook et des compositions de grands interprètes (Nat King Cole).

———————–

Entrée libre dans la limite des places disponibles mais consommation obligatoire, aux tarifs habituels.

Petite restauration : assiette charcuterie, fromage ou mixte



