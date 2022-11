Alice B Quartet Aglaé & Sidonie Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

♫JAZZ♫ Aglaé & Sidonie 18 rue Beauvau, 13001 Marseille Marseille 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Hommage aux divas du jazz et de la bossanova : Ella, Diana, Stacey, Melody and Co…

Alice B, chant

Alex Brachet, piano

Franc Blanchard, contrebasse

Paul Adorno, batterie

——————

Pas de droit d’entrée, consommation obligatoire. Tarifs habituels.

Possibilité de manger assiette charcuterie, fromage ou mixte et desserts.

