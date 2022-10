Les Zimbert and Co. Raphaël et Timon Imbert, France Duclairoir Aglaé & Sidonie Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Entrée libre

♫JAZZ♫ Aglaé & Sidonie 18 rue Beauvau, 13001 Marseille Marseille 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « mailto:chez.aglae.et.sidonie@gmail.com »}] Le rassemblement entre France Duclairoir, Timon Imbert et Raphaël Imbert s’est fait naturellement, un lien de famille pour l’un, un lien d’amitié pour l’autre et surtout le plaisir de jouer ensemble. Ce trio sans harmonie a pour but d’explorer et de revisiter des standards – mais pas que – sous un autre angle d’écoute. Rien de mieux pour cela que le faire en trio saxophone, contrebasse, batterie. Une soirée qui se promet d’être inoubliable !

Avec :

France Duclairoir, contrebasse,

Raphaël Imbert, saxophone

Timon Imbert, batterie

____________________

Pas de droit d’entrée, les consommations ne sont pas majorées.

Boissons et petite restauration.

Possibilité de réserver par mail chez.aglae.et.sidonie@gmail.com

