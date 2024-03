Aglae- présente Vagues de Nacre Place du 18 juin 1940 Lion-sur-Mer, vendredi 12 avril 2024.

Aglae- présente Vagues de Nacre Place du 18 juin 1940 Lion-sur-Mer Calvados

Vendredi

Plongez dans un océan de créativité avec AGLAE alors qu’ils présentent « Vagues de Nacre », une exposition mettant en vedette la peinture et la céramique. Laissez-vous emporter par la beauté éthérée des œuvres, où les couleurs éclatantes et les textures délicates évoquent les mouvements gracieux des vagues et la pureté de la nacre. Explorez les différentes expressions artistiques alors que les peintres et les céramistes donnent vie à leur vision unique, capturant l’esprit de la nature et de la mer. Une expérience artistique immersive à ne pas manquer pour tous les amateurs d’art.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 10:00:00

fin : 2024-04-18 18:30:00

Place du 18 juin 1940 Galerie Le Trianon

Lion-sur-Mer 14780 Calvados Normandie aglaelion@gmail.com

