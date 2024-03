Aglae-présente Pascale Leroy et Elisabeth Fillet Place du 18 juin 1940 Lion-sur-Mer, vendredi 5 avril 2024.

Aglae-présente Pascale Leroy et Elisabeth Fillet Place du 18 juin 1940 Lion-sur-Mer Calvados

Vendredi

Explorez les subtilités de l’aquarelle et du modelage lors de l’événement présenté par Aglae. Plongez dans l’univers délicat de l’aquarelle, où la couleur et la lumière se marient pour créer des œuvres captivantes. Découvrez également l’art du modelage, où la matière prend forme entre vos mains pour donner vie à des sculptures expressives. Cette exposition vous invite à découvrir deux techniques artistiques fascinantes, où la créativité et la sensibilité s’expriment avec finesse et élégance. Rejoignez-nous pour une immersion dans le monde de l’aquarelle et du modelage, où chaque œuvre raconte une histoire unique.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 11:00:00

fin : 2024-04-11 19:00:00

Place du 18 juin 1940 Galerie Le Trianon

Lion-sur-Mer 14780 Calvados Normandie aglaelion@gmail.com

