Aglae- présente l’artiste penelope Place du 18 juin 1940 Lion-sur-Mer, vendredi 15 mars 2024.

Aglae- présente l’artiste penelope Place du 18 juin 1940 Lion-sur-Mer Calvados

Vendredi

Dans l’atelier, l’artiste fusionne les fragments d’histoires des vieux journaux avec la vivacité des couleurs de la peinture à l’huile. Chaque coup de pinceau et chaque morceau de papier imprimé se marient dans une danse artistique, créant des œuvres uniques qui captivent les regards. Le collage de journaux et la peinture à l’huile s’entrelacent pour donner naissance à des paysages où réalité et imagination se confondent, offrant une fenêtre sur l’âme de l’artiste et sur le monde qui l’entoure.

Dans l’atelier, l’artiste fusionne les fragments d’histoires des vieux journaux avec la vivacité des couleurs de la peinture à l’huile. Chaque coup de pinceau et chaque morceau de papier imprimé se marient dans une danse artistique, créant des œuvres uniques qui captivent les regards. Le collage de journaux et la peinture à l’huile s’entrelacent pour donner naissance à des paysages où réalité et imagination se confondent, offrant une fenêtre sur l’âme de l’artiste et sur le monde qui l’entoure. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 10:00:00

fin : 2024-03-17 10:30:00

Place du 18 juin 1940 Place du 18 Juin 1940

Lion-sur-Mer 14780 Calvados Normandie aglaelion@gmail.com

L’événement Aglae- présente l’artiste penelope Lion-sur-Mer a été mis à jour le 2024-03-08 par OT Caen la Mer