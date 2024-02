AGLAE- présente F Bouron, M Lemerctier et Ch Rouvrais Place du 18 juin 1940 Lion-sur-Mer, vendredi 9 février 2024.

AGLAE- présente F Bouron, M Lemerctier et Ch Rouvrais Place du 18 juin 1940 Lion-sur-Mer Calvados

Vendredi

Les Amis de la Galerie de Lion Art et Essais Présente F. Bouron, M. Lemerctier et Ch. Rouvrais offre une immersion captivante dans le monde de la peinture contemporaine, mettant en vedette les talents émergents de trois artistes exceptionnels. Cette exposition spéciale invite le public à découvrir les œuvres uniques de F. Bouron, M. Lemerctier et Ch. Rouvrais, où chaque coup de pinceau révèle une histoire, une émotion ou une vision artistique. De la galerie d’art à l’âme de chaque toile, cet événement célèbre la diversité et la créativité dans le monde de la peinture contemporaine.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-09 10:00:00

fin : 2024-02-15 19:00:00

Place du 18 juin 1940 Galerie Le Trianon

Lion-sur-Mer 14780 Calvados Normandie aglaelion@gmail.com

