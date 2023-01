Agla and The crows – Concert pop rock Châteaugiron Châteaugiron OT - CHATEAUGIRON Châteaugiron Catégories d’Évènement: Châteaugiron

Ille-et-Vilaine

Agla and The crows – Concert pop rock Châteaugiron, 27 janvier 2023, Châteaugiron OT - CHATEAUGIRON Châteaugiron. Agla and The crows – Concert pop rock Médiathèque Les Halles Rue du porche Châteaugiron Ille-et-Vilaine Rue du porche Médiathèque Les Halles

2023-01-27 – 2023-01-27

Rue du porche Médiathèque Les Halles

Châteaugiron

Ille-et-Vilaine Châteaugiron Formé en 2018 à Rennes, AGLA & The Crows regroupe 5 musiciens qui proposent un rock volatil et inspiré. Rencontrer Agla & the Crows constitue une expérience originale : leur musique progressive s’articule autour d’une histoire, celle d’Agla (un être non-genré) et d’influences diverses. Sur scène et dorénavant dans un livre, les 5 corbeaux vous invitent à

partager avec eux un univers unique. reseau.mediatheques@pcc.bzh +33 6 47 40 81 91 http://mediatheques.pcc.bzh/ Rue du porche Médiathèque Les Halles Châteaugiron

dernière mise à jour : 2023-01-13 par OT – CHATEAUGIRON

Détails Catégories d’Évènement: Châteaugiron, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Châteaugiron Adresse Châteaugiron Ille-et-Vilaine OT - CHATEAUGIRON Rue du porche Médiathèque Les Halles Ville Châteaugiron OT - CHATEAUGIRON Châteaugiron lieuville Rue du porche Médiathèque Les Halles Châteaugiron Departement Ille-et-Vilaine

Châteaugiron Châteaugiron OT - CHATEAUGIRON Châteaugiron Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateaugiron-ot-chateaugiron-chateaugiron/

Agla and The crows – Concert pop rock Châteaugiron 2023-01-27 was last modified: by Agla and The crows – Concert pop rock Châteaugiron Châteaugiron 27 janvier 2023 Châteaugiron Châteaugiron Ille-et-Vilaine ille-et-vilaine Médiathèque Les Halles Rue du Porche Châteaugiron Ille-et-Vilaine OT - CHATEAUGIRON

Châteaugiron OT - CHATEAUGIRON Châteaugiron Ille-et-Vilaine