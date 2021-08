Cenon Château Palmer Cenon, Gironde Agitations cenonnaises, quand la culture, le sport et la vie associative s’exposent Château Palmer Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Château Palmer, le dimanche 19 septembre à 18:00 Gratuit. Entrée libre aux horaire d’ouverture du château Palmer.

Depuis un an, la culture, le sport et la vie associative cenonnais pâtissent de la crise sanitaire. L’exposition permet de retracer les grands événements culturels, sportifs et associatifs. Château Palmer Rue Aristide Briand 33150 Cenon Cenon Gironde

2021-09-19T18:00:00 2021-09-19T18:30:00

