AGISSONS TOUS ENSEMBLES POUR LA BIODIVERSITÉ Prémian, 23 avril 2022, Prémian.

AGISSONS TOUS ENSEMBLES POUR LA BIODIVERSITÉ Prémian

2022-04-23 – 2022-04-23

Prémian Hérault Prémian

Réensemençons la vallée, rencontrons-nous, échangeons des plantes et des graines, des savoirs, pour favoriser la biodiversité autour de chez nous.

Programme

13h30-15h | BALADE SAUVAGE avec l’association Feuillandrôle

15h-16h | TROC DE PLANTES et bonnes pratiques dans nos jardins : présence de stands d’associations et de particuliers (CPIEHL, Cébenna, Feuillandrôle, Paysarbre, Jean Aribaud). Il est possible de venir échanger ou glaner des plantes sans avoir de stand. Si vous prévoyez des graines, prévoyez des petites enveloppes pour les mettre dedans !

ATELIERS pour les enfants : fresque “dessine ta biodiversité” et fabrication de bombes de graines

16h30-17h30 | AMELIORATION des PURINS avec Mathieu Belles

17h30-18h30 | BLABLA-TAPAS offert par Au Fil des Arts

18h30 | DOCUMENTAIRE

«LE SEMEUR» de Julie Perron

Canada (Québec) | 2013 | 77 minutes | Julie Perron, Les Films de l’Autre

En plein cœur des méandres du Kamouraska au Québec, Patrice Fortier vit dans “La Société des plantes” où il préserve minutieusement, tel un copiste du Moyen-Âge, les semences végétales rares ou oubliées pour en faire des variétés “anciennes du futur”. Patrice jardine en rêvant et transforme ses récoltes en projets artistiques. Au fil des saisons, par la patience de ses gestes, il nous transmet sa passion et ses connaissances tout en constituant sa banque de semences. Ces germes de vie iront pousser dans des milliers de jardin potagers à travers la planète.

Ode à la biodiversité végétale et à son patrimoine porté par un semencier original et génétiquement motivé ! Attention, l’impossible est en cours.

Prémian

