Agissons pour une Loire propre avec l’Observatoire Loire La Chaussée-Saint-Victor La Chaussée-Saint-Victor Catégories d’évènement: La Chaussée-Saint-Victor

Loir-et-Cher

Agissons pour une Loire propre avec l’Observatoire Loire La Chaussée-Saint-Victor, 8 octobre 2022, La Chaussée-Saint-Victor. Agissons pour une Loire propre avec l’Observatoire Loire La Chaussée-Saint-Victor

2022-10-08 09:00:00 – 2022-10-08 12:00:00

La Chaussée-Saint-Victor Loir-et-Cher La Chaussée-Saint-Victor Agissons pour une Loire propre avec l’Observatoire Loire. Une action citoyenne… pour collecter les déchets en bord de Loire. Venez nous aider ! Sacs et gants fournis Agissons pour une Loire propre avec l’Observatoire Loire. Une action citoyenne… pour collecter les déchets en bord de Loire. Venez nous aider ! Sacs et gants fournis +33 2 54 56 09 24 Agissons pour une Loire propre avec l’Observatoire Loire. Une action citoyenne… pour collecter les déchets en bord de Loire. Venez nous aider ! Sacs et gants fournis Observatoire Loire

La Chaussée-Saint-Victor

dernière mise à jour : 2022-05-19 par

Détails Catégories d’évènement: La Chaussée-Saint-Victor, Loir-et-Cher Autres Lieu La Chaussée-Saint-Victor Adresse Ville La Chaussée-Saint-Victor lieuville La Chaussée-Saint-Victor Departement Loir-et-Cher

La Chaussée-Saint-Victor La Chaussée-Saint-Victor Loir-et-Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-chaussee-saint-victor/

Agissons pour une Loire propre avec l’Observatoire Loire La Chaussée-Saint-Victor 2022-10-08 was last modified: by Agissons pour une Loire propre avec l’Observatoire Loire La Chaussée-Saint-Victor La Chaussée-Saint-Victor 8 octobre 2022 La Chaussée-Saint-Victor loir-et-cher

La Chaussée-Saint-Victor Loir-et-Cher