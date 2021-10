île de France Agissez sur le terrain auprès des acteurs de la solidarité Catégorie d’évènement: île de France

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 9h à 18h

gratuit

Soutien scolaire : Vous souhaitez transmettre vos connaissances et créer du lien social dans votre quartier ? Retrouvez une compilation de 8 fiches-missions pour accompagner des enfants dans leur scolarité dans plusieurs arrondissements à Paris.

