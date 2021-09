Antibes cinéma Le Casino Alpes-Maritimes, Antibes AGIS&CHANGE propose I AM GRETA ciné débat cinéma Le Casino Antibes Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

**AGIS&CHANGE propose I AM GRETA ciné débat (**[**réservez**](https://www.emancipaction.fr/) **ici)** VENDREDI 24 SEPTEMBRE à 20h30, cinéma Le Casino à Antibes avant-première avec “notre affaire à tous” Dans le cadre des “journées Européennes des initiatives citoyennes de transition” Débat avec la participation: – de S. Moureaud : “Notre affaire à tous” – de C. Mazeran: Enercop, coopérative Un apéro partagé est proposé à l’issu du débat, apportez un petit quelque chose à grignoter

