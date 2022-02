Agis contre les discri ! Association des Francas de la Sarthe, 28 février 2022, Le Mans.

Agis contre les discri !

du lundi 28 février au vendredi 22 avril à Association des Francas de la Sarthe

Ce projet permettra dans un premier temps d’échanger et d’être sensibilisé à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et toutes formes de discriminations par le biais de débats et discussions, à partir d’outils comme des vidéos, albums jeunesse, jeux… Dans un second temps, les participants (enfants, jeunes, acteurs éducatifs) contribueront collectivement à la réalisation d’une ou plusieurs productions sur la thématique comme par exemple la réalisation d’affiche, de chanson, d’émission radio ou encore de discussion à visée philosophique. Les productions seront ensuite valorisées par des temps de diffusion, de lecture et d’exposition auprès d’autres enfants, jeunes et d’adultes ainsi que sur le site internet des Francas de la Sarthe et dans les établissements touchés.

Ateliers possibles dans les structures ou aux Francas, sur inscription et demande

Ateliers de sensibilisation et de productions (affiche, débat, émission…) pour lutter contre le racisme, l’antisémitisme, la haine, les discriminations anti-LGBT et toutes formes de discriminations.

Association des Francas de la Sarthe 5 rue Jules Ferry 72100 Le Mans Le Mans Sarthe



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-28T10:00:00 2022-02-28T17:00:00;2022-03-01T10:00:00 2022-03-01T17:00:00;2022-03-02T10:00:00 2022-03-02T17:00:00;2022-03-03T10:00:00 2022-03-03T17:00:00;2022-03-04T10:00:00 2022-03-04T17:00:00;2022-03-07T10:30:00 2022-03-07T17:00:00;2022-03-08T10:30:00 2022-03-08T17:00:00;2022-03-09T10:30:00 2022-03-09T17:00:00;2022-03-10T10:30:00 2022-03-10T17:00:00;2022-03-11T10:30:00 2022-03-11T17:00:00;2022-03-14T10:00:00 2022-03-14T17:00:00;2022-03-15T10:00:00 2022-03-15T17:00:00;2022-03-16T10:00:00 2022-03-16T17:00:00;2022-03-17T10:00:00 2022-03-17T17:00:00;2022-03-18T10:00:00 2022-03-18T17:00:00;2022-03-21T10:00:00 2022-03-21T17:00:00;2022-03-22T10:00:00 2022-03-22T17:00:00;2022-03-23T10:00:00 2022-03-23T17:00:00;2022-03-24T10:00:00 2022-03-24T17:00:00;2022-03-25T10:00:00 2022-03-25T17:00:00;2022-03-28T10:00:00 2022-03-28T17:00:00;2022-03-29T10:00:00 2022-03-29T17:00:00;2022-03-30T10:00:00 2022-03-30T17:00:00;2022-03-31T10:00:00 2022-03-31T17:00:00;2022-04-01T10:00:00 2022-04-01T17:00:00;2022-04-04T10:00:00 2022-04-04T17:00:00;2022-04-05T10:00:00 2022-04-05T17:00:00;2022-04-06T10:00:00 2022-04-06T17:00:00;2022-04-07T10:00:00 2022-04-07T17:00:00;2022-04-08T10:00:00 2022-04-08T17:00:00;2022-04-11T10:00:00 2022-04-11T17:00:00;2022-04-12T10:00:00 2022-04-12T17:00:00;2022-04-13T10:00:00 2022-04-13T17:00:00;2022-04-14T10:00:00 2022-04-14T17:00:00;2022-04-15T10:00:00 2022-04-15T17:00:00;2022-04-18T10:00:00 2022-04-18T17:00:00;2022-04-19T10:00:00 2022-04-19T17:00:00;2022-04-20T10:00:00 2022-04-20T17:00:00;2022-04-21T10:00:00 2022-04-21T17:00:00;2022-04-22T10:00:00 2022-04-22T17:00:00