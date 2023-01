Concours de productions autour des dix mots AGIRabcd, 24 janvier 2023, Lyon.

Concours de productions autour des dix mots 25 janvier – 14 février AGIRabcd

Ouvert à tous.

Dis-moi Dix mots

AGIRabcd 46 rue Voltaire, 69003 Lyon

https://www.agirabcd.eu https://www.facebook.com/AGIRabcd;https://www.linkedin.com/company/agirabcd/

L’opération « Dis-moi 10 mots » de la Newsletter d’AGIRabcd est reconduite cette année sur le thème de notre rapport au temps. Elle invite à jouer et à s’exprimer sous une forme libre, autour de 10 mots qui étonnent.

Qui peut jouer ?

Les adhérents, bien sûr, mais cette année, on ouvre aux bénéficiaires, proches, connaissances…

Comment ?

En choisissant votre support de communication : texte écrit (2023 caractères maxi) ou audio, dessin, photo, chanson, vidéo, etc…

Quand ?

Envoyez vos productions à nwlagir@gmail.com pour le 15 février 2023.

Quel résultat ?

Deux prix seront décernés, celui des lecteurs de la Newsletter, et celui des rédacteurs.

Les meilleures productions paraîtront dans la Newsletter et seront nommées à l’occasion d’un des évènements pour les 40 ans de l’association. Un Hors-série, regroupant les productions, sera édité ensuite.

Et quels mots ?

Ces dix mots vous invitent à réfléchir aux moyens de se réapproprier le temps, de concilier le temps personnel et le temps collectif :

année-lumière / avant-jour / dare-dare / déjà-vu / hivernage / lambiner / plus-que-parfait / rythmer / synchrone / tic-tac.

C’est parti, à vous de jouer !



AGIRabcd