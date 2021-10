île de France Agir pour les personnes seniors de votre arrondissement ! Catégorie d’évènement: île de France

Agir pour les personnes seniors de votre arrondissement !, 23 octobre 2021, . Date et horaire exacts : Du 23 octobre 2021 au 31 janvier 2022 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 9h à 17h

gratuit

Participez à un moment de convivialité à l’occasion de la distribution solidaire de boîtes de chocolats avec le Centre d’Action sociale de la Ville de Paris organisée pour les fêtes de fin d’année. Choisissez l’arrondissement dans lequel vous souhaitez intervenir dans la fiche mission ci-dessous. Événements -> Autre événement Tout Paris 75000 Contact : https://www.paris.fr/pages/volontaires-de-paris-engagez-vous-6922 Événements -> Autre événement

Date complète :

2021-10-23T09:00:00+02:00_2021-10-23T17:00:00+02:00;2021-10-24T09:00:00+02:00_2021-10-24T17:00:00+02:00;2021-10-25T09:00:00+02:00_2021-10-25T17:00:00+02:00;2021-10-26T09:00:00+02:00_2021-10-26T17:00:00+02:00;2021-10-27T09:00:00+02:00_2021-10-27T17:00:00+02:00;2021-10-28T09:00:00+02:00_2021-10-28T17:00:00+02:00;2021-10-29T09:00:00+02:00_2021-10-29T17:00:00+02:00;2021-10-30T09:00:00+02:00_2021-10-30T17:00:00+02:00;2021-10-31T09:00:00+01:00_2021-10-31T17:00:00+01:00;2021-11-01T09:00:00+01:00_2021-11-01T17:00:00+01:00;2021-11-02T09:00:00+01:00_2021-11-02T17:00:00+01:00;2021-11-03T09:00:00+01:00_2021-11-03T17:00:00+01:00;2021-11-04T09:00:00+01:00_2021-11-04T17:00:00+01:00;2021-11-05T09:00:00+01:00_2021-11-05T17:00:00+01:00;2021-11-06T09:00:00+01:00_2021-11-06T17:00:00+01:00;2021-11-07T09:00:00+01:00_2021-11-07T17:00:00+01:00;2021-11-08T09:00:00+01:00_2021-11-08T17:00:00+01:00;2021-11-09T09:00:00+01:00_2021-11-09T17:00:00+01:00;2021-11-10T09:00:00+01:00_2021-11-10T17:00:00+01:00;2021-11-11T09:00:00+01:00_2021-11-11T17:00:00+01:00;2021-11-12T09:00:00+01:00_2021-11-12T17:00:00+01:00;2021-11-13T09:00:00+01:00_2021-11-13T17:00:00+01:00;2021-11-14T09:00:00+01:00_2021-11-14T17:00:00+01:00;2021-11-15T09:00:00+01:00_2021-11-15T17:00:00+01:00;2021-11-16T09:00:00+01:00_2021-11-16T17:00:00+01:00;2021-11-17T09:00:00+01:00_2021-11-17T17:00:00+01:00;2021-11-18T09:00:00+01:00_2021-11-18T17:00:00+01:00;2021-11-19T09:00:00+01:00_2021-11-19T17:00:00+01:00;2021-11-20T09:00:00+01:00_2021-11-20T17:00:00+01:00;2021-11-21T09:00:00+01:00_2021-11-21T17:00:00+01:00;2021-11-22T09:00:00+01:00_2021-11-22T17:00:00+01:00;2021-11-23T09:00:00+01:00_2021-11-23T17:00:00+01:00;2021-11-24T09:00:00+01:00_2021-11-24T17:00:00+01:00;2021-11-25T09:00:00+01:00_2021-11-25T17:00:00+01:00;2021-11-26T09:00:00+01:00_2021-11-26T17:00:00+01:00;2021-11-27T09:00:00+01:00_2021-11-27T17:00:00+01:00;2021-11-28T09:00:00+01:00_2021-11-28T17:00:00+01:00;2021-11-29T09:00:00+01:00_2021-11-29T17:00:00+01:00;2021-11-30T09:00:00+01:00_2021-11-30T17:00:00+01:00;2021-12-01T09:00:00+01:00_2021-12-01T17:00:00+01:00;2021-12-02T09:00:00+01:00_2021-12-02T17:00:00+01:00;2021-12-03T09:00:00+01:00_2021-12-03T17:00:00+01:00;2021-12-04T09:00:00+01:00_2021-12-04T17:00:00+01:00;2021-12-05T09:00:00+01:00_2021-12-05T17:00:00+01:00;2021-12-06T09:00:00+01:00_2021-12-06T17:00:00+01:00;2021-12-07T09:00:00+01:00_2021-12-07T17:00:00+01:00;2021-12-08T09:00:00+01:00_2021-12-08T17:00:00+01:00;2021-12-09T09:00:00+01:00_2021-12-09T17:00:00+01:00;2021-12-10T09:00:00+01:00_2021-12-10T17:00:00+01:00;2021-12-11T09:00:00+01:00_2021-12-11T17:00:00+01:00;2021-12-12T09:00:00+01:00_2021-12-12T17:00:00+01:00;2021-12-13T09:00:00+01:00_2021-12-13T17:00:00+01:00;2021-12-14T09:00:00+01:00_2021-12-14T17:00:00+01:00;2021-12-15T09:00:00+01:00_2021-12-15T17:00:00+01:00;2021-12-16T09:00:00+01:00_2021-12-16T17:00:00+01:00;2021-12-17T09:00:00+01:00_2021-12-17T17:00:00+01:00;2021-12-18T09:00:00+01:00_2021-12-18T17:00:00+01:00;2021-12-19T09:00:00+01:00_2021-12-19T17:00:00+01:00;2021-12-20T09:00:00+01:00_2021-12-20T17:00:00+01:00;2021-12-21T09:00:00+01:00_2021-12-21T17:00:00+01:00;2021-12-22T09:00:00+01:00_2021-12-22T17:00:00+01:00;2021-12-23T09:00:00+01:00_2021-12-23T17:00:00+01:00;2021-12-24T09:00:00+01:00_2021-12-24T17:00:00+01:00;2021-12-25T09:00:00+01:00_2021-12-25T17:00:00+01:00;2021-12-26T09:00:00+01:00_2021-12-26T17:00:00+01:00;2021-12-27T09:00:00+01:00_2021-12-27T17:00:00+01:00;2021-12-28T09:00:00+01:00_2021-12-28T17:00:00+01:00;2021-12-29T09:00:00+01:00_2021-12-29T17:00:00+01:00;2021-12-30T09:00:00+01:00_2021-12-30T17:00:00+01:00;2021-12-31T09:00:00+01:00_2021-12-31T17:00:00+01:00;2022-01-01T09:00:00+01:00_2022-01-01T17:00:00+01:00;2022-01-02T09:00:00+01:00_2022-01-02T17:00:00+01:00;2022-01-03T09:00:00+01:00_2022-01-03T17:00:00+01:00;2022-01-04T09:00:00+01:00_2022-01-04T17:00:00+01:00;2022-01-05T09:00:00+01:00_2022-01-05T17:00:00+01:00;2022-01-06T09:00:00+01:00_2022-01-06T17:00:00+01:00;2022-01-07T09:00:00+01:00_2022-01-07T17:00:00+01:00;2022-01-08T09:00:00+01:00_2022-01-08T17:00:00+01:00;2022-01-09T09:00:00+01:00_2022-01-09T17:00:00+01:00;2022-01-10T09:00:00+01:00_2022-01-10T17:00:00+01:00;2022-01-11T09:00:00+01:00_2022-01-11T17:00:00+01:00;2022-01-12T09:00:00+01:00_2022-01-12T17:00:00+01:00;2022-01-13T09:00:00+01:00_2022-01-13T17:00:00+01:00;2022-01-14T09:00:00+01:00_2022-01-14T17:00:00+01:00;2022-01-15T09:00:00+01:00_2022-01-15T17:00:00+01:00;2022-01-16T09:00:00+01:00_2022-01-16T17:00:00+01:00;2022-01-17T09:00:00+01:00_2022-01-17T17:00:00+01:00;2022-01-18T09:00:00+01:00_2022-01-18T17:00:00+01:00;2022-01-19T09:00:00+01:00_2022-01-19T17:00:00+01:00;2022-01-20T09:00:00+01:00_2022-01-20T17:00:00+01:00;2022-01-21T09:00:00+01:00_2022-01-21T17:00:00+01:00;2022-01-22T09:00:00+01:00_2022-01-22T17:00:00+01:00;2022-01-23T09:00:00+01:00_2022-01-23T17:00:00+01:00;2022-01-24T09:00:00+01:00_2022-01-24T17:00:00+01:00;2022-01-25T09:00:00+01:00_2022-01-25T17:00:00+01:00;2022-01-26T09:00:00+01:00_2022-01-26T17:00:00+01:00;2022-01-27T09:00:00+01:00_2022-01-27T17:00:00+01:00;2022-01-28T09:00:00+01:00_2022-01-28T17:00:00+01:00;2022-01-29T09:00:00+01:00_2022-01-29T17:00:00+01:00;2022-01-30T09:00:00+01:00_2022-01-30T17:00:00+01:00;2022-01-31T09:00:00+01:00_2022-01-31T17:00:00+01:00

VdP

Détails Catégorie d’évènement: île de France Autres Adresse Tout Paris lieuville