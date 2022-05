Agir pour le vivant Arles, 22 août 2021, Arles.

Agir pour le vivant Arles

2021-08-22 – 2021-08-29

Arles Bouches-du-Rhône

5 70 Cette année nous accueillons plus de 150 personnalités (philosophes, économistes, sociologues, politiques, entreprises, artistes, activistes, …) réunis pour tenter de repenser et trouver des moyens d’action pour redéfinir notre rapport au vivant ; parmi lesquels figurent Felwine Sarr, Vinciane Despret, Alain Damasio, Wilfried N’sondé, Laurent Tillon, Achille Mbembe, Cyril Dion, Marie Toussaint, Eva Joly, Eva Sadoun, Bartabas et Marie Amiguet.



Retrouvez dès à présent le programme complet en ligne.

Agir pour le Vivant vise à organiser dans la durée un programme de réflexions et d’expérimentations territoriales afin de repenser la manière avec laquelle l’ensemble du vivant se côtoie et notre façon d’habiter le monde aujourd’hui.

http://www.agirpourlevivant.fr/programme

