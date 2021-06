Agir pour le vivant #2 Dans toute la ville d’Arles, 22 août 2021-22 août 2021, Arles.

Agir pour le vivant #2

du dimanche 22 août au dimanche 29 août à Dans toute la ville d’Arles

[http://www.agirpourlevivant.fr](http://www.agirpourlevivant.fr)—————- du 22 au 29 août 2021 ——————— Agir pour le Vivant vise à organiser dans la durée un programme de réflexions et d’expérimentations territoriales afin de repenser la manière avec laquelle l’ensemble du vivant se côtoie et notre façon d’habiter le monde aujourd’hui. Débats, rencontres, ateliers, résidences, expositions, soirées événements… Les formes sont nombreuses pour repenser et rendre sensibles nos modes d’actions et d’interactions avec la biodiversité. ### PROGRAMME **PENSER LE VIVANT** _Chapelle du Méjan & Place Nina Berberova_ 7 journées thématiques : proposer des temps de débats et rencontres afin de faire émerger de nouvelles consciences en faveur du vivant et de la biodiversité. Chaque journée thématique pourrait être co-construite avec une personnalité : 1) Des mondes en partage, Vivants, le je est un nous / Stéphane Durand 2) Pour de nouvelles utopies sociales, construire l’économie du vivant / Laurence Tubiana 3) Ériger un nouvel humanisme, faire front aux injustices du monde / Séverine Kodjo-Grandvaux 4) Les vivants et la parole / Marielle Macé 5) Le festin culturel, de l’éveil à l’enseignement / Sophie Marinopoulos 6) Faire droit aux vivants, protéger l’homme et la nature / Marie Toussaint 7) Rêves d’Europe et réalités citoyens / Felwine Sarr **LA FABRIQUE DE L’ACTION POUR LE VIVANT** _Fondation Luma & Pays d’Arles_ Réunir des acteurs du territoire Faire émerger de nouvelles réflexions et méthodologies d’actions pour le vivant et la biodiversité dans les territoires, en multipliant les temps de travail et d’expérimentations. **LE TEMPS DU RHÔNE** _Sur les bords du Rhône et dans la ville_ Célébrer et protéger le Rhône, et contribuer à la construction d’une personnalité juridique du fleuve. **CÉLÉBRER LE VIVANT** _Théâtre Antique & La Croisière_ Agir pour le Vivant accueille le Centre Pompidou hors les murs, le temps de deux soirées exceptionnels au Théâtre Antique. Une programmation sensible et accessible à tous sera proposée pour des moments conviviaux à La Croisière _**MAIS AUSSI…**_ Une programmation cinéma, des expositions, des activités pour les enfants, des visites de l’Université du Domaine des Possibles … Tout le programme disponible sur www.agirpourlevivant.fr

Agir pour le Vivant vise à organiser un programme de réflexions et d’expérimentations territoriales afin de repenser comment l’ensemble du vivant se côtoie et la façon d’habiter le monde aujourd’hui.

Dans toute la ville d’Arles Arles Arles Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-22T09:00:00 2021-08-22T22:00:00;2021-08-23T09:00:00 2021-08-23T22:00:00;2021-08-24T09:00:00 2021-08-24T22:00:00;2021-08-25T09:00:00 2021-08-25T22:00:00;2021-08-26T09:00:00 2021-08-26T22:00:00;2021-08-27T09:00:00 2021-08-27T22:00:00;2021-08-28T09:00:00 2021-08-28T22:00:00;2021-08-29T09:00:00 2021-08-29T22:00:00