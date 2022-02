Agir pour le respect des droits humains en matière de numérique Paris – Agence LUCIE – 46 Boulevard Sébastopol 75003 Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

Objectifs Généraux Comprendre quelle est la responsabilité de l’entreprise en matière de droits humain, dans son utilisation du numérique et identifier les leviers d’actions correctives. Compétences clés visées * Considérer la responsabilité de l’entreprise dans sa dimension globale * Connaître la réalité sociale et hmaine du numérique * Connaître le cadre juridique existant * Interroger la responsabilité de son entreprise et connaître les leviers d’actions * Être capable de sensibiliser son entourage sur l’impact du numérique sur les droits humains [Voir le programme complet](https://agence-lucie.com/formation/agir-pour-le-respect-des-droits-humains-en-matiere-de-numerique/)

650€ H.T

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-27T09:00:00 2022-04-27T17:30:00

