Le Service de prévention spécialisée « Marie Renucci » a porté en 2019 un projet qui s’intitule : **« Agir en milieu scolaire pour lutter contre les discriminations »** financé dans le cadre de la DILCRAH. Il a permis de réaliser avec 24 jeunes âgés de 11 à 15 ans, scolarisés au collège de Baleone un court métrage dont la thématique est la prévention des discriminations et du harcèlement: _ »Non aux discriminations et au harcèlement à l’école ! « _ Ce court-métrage est le fruit du chemin parcouru par plusieurs jeunes du collège de Baléone au sein d’un groupe de parole, au cours duquel ils ont manifesté la volonté de transmettre un message qui leur est cher. Le support vidéo s’est avéré être un outil facilitant la prise de parole et les échanges. Ce travail a été mené en partenariat avec l’équipe éducative du collège de Baléone. Cette vidéo a pour vocation d’être un outil de réflexion à la prise de conscience et à l’aide pour les victimes et auteurs de discrimination en organisant des séances de projections suivies d’un débat au sein de plusieurs collèges.

Interventions programmées en partenariat avec les établissements scolaires

Projection d’un court métrage réalisé par les jeunes et pour les jeunes suivie de l’animation d’un débat pour lutter contre les discriminations dans plusieurs collèges. Collèges de Baléone,Sainte Marie et Vico AJACCIO Ajaccio

