La Tablée, le mardi 29 mars à 17:30

Au programme : des rencontres bien sûr, une présentation des associations de la fabrique de la transition, des possibilités de s’y investir et de s’engager dans la transition sociale et écologique stéphanoise et… un apéritif animé !

Participation gratuite, boissons à prix libre

Venez rencontrez l’équipe de la fabrique de la transition et découvrir les possibilités d’actions pour la transition écologique et sociale à Saint Étienne! La Tablée 15 rue Robert, saint etienne Saint-Étienne Loire

