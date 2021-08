Aginum Cité numérique, 26 août 2021, Bègles.

Aginum

du jeudi 26 août au vendredi 27 août à Cité numérique

Aginum, « Agir pour l’inclusion numérique », lancé en août 2019, devient au fil des années un rendez-vous incontournable. M. Cédric O, secrétaire d’État chargé de la transition numérique et des communications électroniques, participera à cette 3e édition. Le tout-numérique, vu par beaucoup comme un outil de simplification, accroît l’exclusion de certaines populations vis-à-vis de services essentiels. Durant deux jours, les jeudi 26 et vendredi 27 août, des débats, des reportages et des ateliers de travail permettront à des experts d’échanger sur des actions et des initiatives de lutte contre la fracture numérique sur le territoire métropolitain et au-delà. Cet évènement est organisé en partenariat avec l’ANCT (l’Agence nationale de la cohésion des territoires), FrenchTech Bordeaux, la Cité Numérique et la Chambre de Commerce et d’Industrie Bordeaux Gironde. Chacun pourra suivre l’ensemble du programme en ligne via la plateforme dédiée. Deux temps forts sont prévus : * jeudi 26 août, à 19 h : « Les intenables fractures numériques, les comprendre, les contenir, les abolir », * vendredi 27 août à 14 h 30, avec la participation en vidéo de M. Cédric O, secrétaire d’État chargé de la transition numérique et des communications électroniques et M. Alain Anziani, président de Bordeaux Métropole : « Pour l’inclusion numérique, quelle politique publique ? ». L‘ensemble du programme et les retransmissions en direct puis en rediffusion sont à retrouver sur le site internet : [**[https://aginum.bordeaux-metropole.fr/](https://aginum.bordeaux-metropole.fr/)**](https://aginum.bordeaux-metropole.fr/) Les sujets abordés au fil d’Aginum reflèteront la variété des actions métropolitaines : mise en place d’un observatoire métropolitain de l’inclusion numérique, création d’un centre de formation et de médiation (SESAME), mise en œuvre avec l’Etat du programme de formation Aladdin, partenariat avec l’ANCT dans le cadre du plan de France relance, soutien auprès de l’écosystème de l’action sociale et l’inclusion numérique, mise à disposition d’un wifi public et gratuit.

Gratuit en ligne et sur invitation sur place

Aginum : l’évènement de Bordeaux Métropole consacré à l’inclusion numérique

Cité numérique 2 Rue Marc Sangnier, 33130 Bègles Bègles Terres Neuves Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-26T10:00:00 2021-08-26T21:00:00;2021-08-27T09:30:00 2021-08-27T17:00:00