Agilité et qualité, sœurs ennemies ?

2022-05-19 – 2022-05-19

Conférence proposée dans le cadre des Rencontres du Management. nSouvent perçues comme opposées, vous seriez surpris de découvrir que les démarches qualité et l’agilité ont bien plus de points communs que l’on ne pense. nVenez vous en rendre compte par vous-même ! nAdeptes de l’agilité, venez découvrir les points de connexion entre agilité et qualité. Pour ceux qui ont beaucoup entendu parler d’agilité sans savoir ce que c’est réellement, venez découvrir et vous faire votre propre opinion. nPar Astrid Cuvilly, consultante et facilitatrice au profit des organisations, et Nicolas Frebourg, consultant et facilitateur en management QSE et amélioration continue. nVous pourrez également suivre la conférence en live sur Youtube. nInscription obligatoire sur Weezevent.

iae.communication@unicaen.fr +33 2 31 56 69 19

