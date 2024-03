Agilité et Audace : Le Show Acrobatique du Salon ! Marseille – Parc Marseille Chanot Marseille, jeudi 21 mars 2024.

Agilité et Audace : Le Show Acrobatique du Salon ! Plongez votre public dans un spectacle surprenant avec PK13 ! Nos shows, exécutés par une équipe de performeurs internationaux, transformeront votre événement en un moment magique et mémorable ! 21 et 22 mars Marseille – Parc Marseille Chanot

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-21T10:30:00+01:00 – 2024-03-21T10:45:00+01:00

Fin : 2024-03-22T15:00:00+01:00 – 2024-03-22T15:15:00+01:00

Plongez dans une expérience de divertissement extraordinaire avec nos spectacles acrobatiques ! Nos shows, élaborés par des artistes et performeurs chevronnés, repoussent les limites de la gravité avec des acrobaties époustouflantes. Qu’il s’agisse de spectacles thématiques ou personnalisés, notre équipe internationale d’athlètes crée des performances sur mesure, adaptées à vos besoins. Nos spectacles sont parmi nos best-sellers lors des événements CSE, ajoutant une touche de magie et de dynamisme à chaque occasion.

Marseille – Parc Marseille Chanot 114 Rdpt du Prado, 13008 Marseille Marseille 13008 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur