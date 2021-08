Agilité : de l’équipe à l’entreprise – TADx MAME, 7 septembre 2021, Tours.

Agilité : de l’équipe à l’entreprise – TADx

MAME, le mardi 7 septembre à 19:00

Olivier ROUHAUD, Coach Agile, nous rejoint pour partager son expérience autour du passage à l’échelle de l’agilité. Spoiler : ce n’est pas la même chose d’être et de faire agile dans les équipes et au niveau de l’entreprise. Voici ce qu’il nous propose : “L’agilité, maintenant, tout le monde connait et si ce n’est pas la manière dont vous travaillez, votre entreprise est has been. Scrum, Kanban, SAFe et j’en passe, consultants en veux tu en voilà, titres exotiques à n’en plus finir sur LinkedIn… tout le monde surfe sur la vague de la nouvelle organisation. Mais au-delà du côté à la mode, il y a de nombreuses vérités qui aident vraiment les équipes et les organisations à mieux travailler ensemble. Alors comment passer d’une équipe agile à une entreprise agile ? Il n’y a pas de recette miracle mais j’ai tout de même quelques idées à vous partager sur le sujet, issues de mon expérience et de ma veille.” La présentation sera suivie d’une discussion libre autour des thèmes abordés par Olivier. Elle aura de nouveau lieu en présentiel, dans la salle Marie Laure à [MAME](https://mame-tours.com/) (Tours, 37). Port du masque obligatoire pour le public. Pass sanitaire obligatoire à présenter aux organisateurs à l’entrée de la salle. Plus d’informations sur Olivier : [[https://orouho.com/](https://orouho.com/)](https://orouho.com/) Plus d’informations sur TADx : [[https://www.tadx.fr/](https://www.tadx.fr/)](https://www.tadx.fr/)

Gratuit sur inscription

MAME 49 boulevard Preuilly 37000 Tours Tours Indre-et-Loire



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-07T19:00:00 2021-09-07T21:00:00